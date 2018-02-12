Саакашвілі затримали люди з написом "Державна прикордонна служба" - політтехнолог
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Колишнього президента Грузії, екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі затримали люди з написом "Державна прикордонна служба". Про це повідомив політтехнолог Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Щойно в ресторані "Сулугуні" в Музейному провулку був затриманий Михайло Саакашвілі людьми в масках і з написом "Державна прикордонна служба" відвезений в невідомому напрямку", - повідомив він.
Наразі УНН звернувся за коментарем до прес-служби Державної прикордонної служби.
Нагадаємо, соратник екс-президента Грузії повідомив, що М.Саакашвілі забрали невідомі.