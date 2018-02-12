Саакашвілі затримали люди з написом "Державна прикордонна служба" - політтехнолог

"Щойно в ресторані "Сулугуні" в Музейному провулку був затриманий Михайло Саакашвілі людьми в масках і з написом "Державна прикордонна служба" відвезений в невідомому напрямку", - повідомив він.

Наразі УНН звернувся за коментарем до прес-служби Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, соратник екс-президента Грузії повідомив, що М.Саакашвілі забрали невідомі.