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Саакашвілі затримали люди з написом "Державна прикордонна служба" - політтехнолог

Саакашвілі затримали люди з написом "Державна прикордонна служба" - політтехнолог

Київ • УНН

 • 10062 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Колишнього президента Грузії, екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі затримали люди з написом "Державна прикордонна служба". Про це повідомив політтехнолог Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Щойно в ресторані "Сулугуні" в Музейному провулку був затриманий Михайло Саакашвілі людьми в масках і з написом "Державна прикордонна служба" відвезений в невідомому напрямку", - повідомив він.

Наразі УНН звернувся за коментарем до прес-служби Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, соратник екс-президента Грузії повідомив, що М.Саакашвілі забрали невідомі.

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