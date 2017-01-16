С.Пашинський не заперечуватиме зняттю недоторканності, якщо того потребуватиме слідство

“На сьогодні ви можете звернутися до прокуратури. Жодне прохання прокуратури я не проігнорував. Я беру участь у всіх слідчих діях. Якщо в прокуратури буде необхідність знімати недоторканність, я не буду цьому перешкоджати”, — заявив він.

Нагадаємо, 31 січня в с.Хлепча відбулась стрілянина за участю народного депутата України Сергія Пашинського.

Сьогодні, 16 січня, С.Пашинський звернувся до ГПУ з проханням оприлюднити деякі фрагменти перехресного допиту, який відбувся 13 січня.