С.Пашинський не заперечуватиме зняттю недоторканності, якщо того потребуватиме слідство
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Народний Депутат України Сергій Пашинський заявив, що не заперечуватиме зняття депутатської недоторканності, якщо прокуратура прийме таке рішення. Про це він сказав в ефірі “112 Україна”, передає УНН.
“На сьогодні ви можете звернутися до прокуратури. Жодне прохання прокуратури я не проігнорував. Я беру участь у всіх слідчих діях. Якщо в прокуратури буде необхідність знімати недоторканність, я не буду цьому перешкоджати”, — заявив він.
Нагадаємо, 31 січня в с.Хлепча відбулась стрілянина за участю народного депутата України Сергія Пашинського.
Сьогодні, 16 січня, С.Пашинський звернувся до ГПУ з проханням оприлюднити деякі фрагменти перехресного допиту, який відбувся 13 січня.