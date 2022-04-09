S&P знизило рейтинги рф в іноземній валюті до "вибіркового дефолту"

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Зіткнувшись із хвилями санкцій у зв'язку з вторгненням в Україну, росія може зіткнутися з першим суверенним зовнішнім дефолтом більш ніж за сторіччя після того, як цього тижня вона домовилася про погашення міжнародних облігацій у рублях, хоча платіж мав проводитися в доларах.

У заяві S&P йдеться, що вона розуміє, що росія в понеділок виплатила купон і основний борг за доларовими єврооблігаціями в рублях.

"Наразі ми не очікуємо, що інвестори зможуть конвертувати ці платежі в рублях у долари, еквівалентні початковим сумам, або що уряд конвертуватиме ці платежі протягом 30-денного пільгового періоду", - сказано у заяві.

За словами агентства, санкції проти росії, ймовірно, будуть ще більше посилені в найближчі тижні, що "перешкоджає готовності та технічним можливостям росії виконувати умови своїх зобов'язань перед іноземними власниками боргів".

Доповнення

Міністр фінансів росії у четвер заявив, що країна зробить все можливе, щоб розплатитися зі своїми кредиторами, але інвестори в російські міжнародні облігації стикаються з дедалі більш невизначеним шляхом повернення своїх грошей у разі дефолту країни.

S&P призначає рейтинг вибіркового дефолту, якщо вважає, що боржник вибірково не виконав свої зобов'язання щодо конкретного випуску або класу зобов'язань, але продовжить своєчасно виконувати свої платіжні зобов'язання щодо інших випусків або класів зобов'язань.

росія не оголошувала дефолту за своїми зовнішніми зобов'язаннями після революції 1917 року, але, як вказано, її облігації тепер стали гарячою точкою у її економічній боротьбі із західними країнами.

До недавнього часу дефолт було неможливо уявити, оскільки росія отримала інвестиційний рейтинг напередодні вторгнення в Україну 24 лютого, вказує агентство.