Рятувальники загасили пожежу на полонині Драгобрат
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. На Закарпатті рятувальники ДСНС загасили пожежу на полонині Драгобрат. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Закарпатської області.
Сьогодні, 31 січня о 07:39 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на полонині Драгобрат Рахівського району. Осередком пожежі стало горище одного з приватних двоповерхових дерев’яних садових будиночків площею 8х8 м.
Ще до прибуття бійців ДСНС, вогонь встиг перекинутись на інший дерев’яний будиночок площею 8х8, який знаходився трохи більше метра від осередку пожежі.
Гасіння пожежі ускладнювалося поганими під’їзними шляхами та відсутністю стаціонарних вододжерел чи гідрантів, отож рятувальникам довелося розгортати пожежну мотопомпу для забору води із приватних колодязів. О 09:30 пожежу вдалося локалізувати та о 12:00 повністю ліквідувати.
Під час пожежі ніхто не постраждав. Остаточна причина та збитки встановлюються.