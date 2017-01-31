Спасатели потушили пожар в долине Драгобрат
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Закарпатской области сотрудники ГосЧС потушили пожар в долине Драгобрат. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Закарпатской области.
Сегодня, 31 января в 7:39 к спасателям поступило сообщение о пожаре в долине Драгобрат Раховского района. Очагом пожара стал чердак одного из частных двухэтажных деревянных садовых домиков площадью 8х8 м.
Еще до прибытия бойцов ГосЧС, огонь успел перекинуться на другой деревянный домик площадью 8х8, который находился чуть больше метра от очага пожара.
Тушение пожара осложнялось плохими подъездными путями и отсутствием стационарных водоисточников или гидрантов, поэтому спасателям пришлось разворачивать пожарную мотопомпу для забора воды из частных колодцев. В 09:30 пожар удалось локализовать и в 12:00 полностью ликвидировать.
Во время пожара никто не пострадал. Окончательная причина и ущерб устанавливаются.