Рятувальники на Дніпропетровщині вилучили з річки шкільний автобус
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Васильківському районі на Дніпропетровщині рятувальники допомогли вуличити з річки шкільний автобус, постраждалих внаслідок події немає. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Дніпропетровській області.
Так, 30 січня поблизу села Рубанівське, не впоравшись з керуванням, з’їхав на кригу водойми шкільний автобус. На момент події в транспортному засобі перебували водій та вчителька.
Першими для допомоги постраждалим прибули представники фермерського господарства, якому належить водойма. Вони намагалися витягнути потонулий автобус за допомогою трактора, проте він також потонув в річці.
Відтак, вранці 31 січня на місце події з Дніпра прибув автомобіль загону технічної служби ЗІЛ 131 (МРІФ) для буксирування застряглої техніки. О 10:45 автобус вдалося витягнути, після чого також надано допомогу у вилученні трактора Т-150.
Постраждалих внаслідок події немає.