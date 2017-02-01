Спасатели в Днепропетровской области изъяли из реки школьный автобус
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Васильковском районе Днепропетровской области спасатели помогли изъять из реки школьный автобус, пострадавших в результате происшествия нет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Днепропетровской области.
Так, 30 января вблизи села Рубановское, не справившись с управлением, съехал на лед водоема школьный автобус. На момент происшествия в транспортном средстве находились водитель и учительница.
Первыми для помощи пострадавшим прибыли представители фермерского хозяйства, которому принадлежит водоем. Они пытались вытянуть утонувший автобус с помощью трактора, однако он также утонул в реке.
Поэтому утром 31 января на место происшествия из Днепра прибыл автомобиль отряда технической службы ЗИЛ 131 (МРИФ) для буксировки застрявшей техники. В 10:45 автобус удалось вытащить, после чего также оказана помощь в изъятии трактора Т-150.
Пострадавших в результате происшествия нет.