Рятувальники Кіровоградщини готові долучитись ліквідації наслідків пожежі в Балаклії
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 23 березня. УНН. Спеціалісти У ДСНС в Кіровоградській області готові оперативно вирушити в місто Балаклія Харківської області, де стався потужний вибух на військові базі, на якій розташований склад боєприпасів. Про це кореспонденту УНН повідомила речник У ДСНС в Кіровоградській області Вікторія Крохмалюк.
“Наші підрозділи ще не залучалися, але знаходяться у бойовій готовності. У разі потреби за дві години піротехнічний розрахунок готовий виїхати до місця події”, — повідомила Вікторія Крохмалюк.
Раніше Харківщині почали пропонувати допомогу з інших областей для локалізації пожежі на складі боєприпасів. Так, луганські і запорізькі рятувальники готові виїхати до Харківської області.
Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.
Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.
За даними джерела УНН, детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км.
Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 “швидких”.
З Балаклії та прилеглих територій виїхало близько 20 тис. громадян.