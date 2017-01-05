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Рух вантажного транспорту на Миколаївщині тимчасово обмежать

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 5 січня. УНН. З метою недопущення заторів у русі і забезпечення оперативного розчищення доріг від снігу з 08:00 години 6 січня на Миколаївщині буде тимчасово обмежений рух для вантажних великовагових та великогабаритних транспортних засобів. Про це УНН повідомили прес-службі Миколаївської облдержадміністрації.

Обмеження стосується руху на автомобільних дорогах загального користування державного значення:

— М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м. Таганрог), км 55+550 (від межі з Одеською областю) — км 177+531 (до межі з Херсонською областю);
— Т-15-14 під’їзд до смт Березанка, км 0+000 (від примикання до автодороги М-14) — км 4+430 (до перехрестя вулиць у смт Березанка);
— Т-15-13 Нечаяне-Очаків, км 0+000 (від примикання до автодороги М-14) — км 36+900 (до перехрестя з автодорогою Т-15-07 на виїзді з міста Очакова).

В Службі автомобільних доріг попередили про можливість обмеження руху на інших дорогах загального користування Миколаївської області.

Окрім цього, автомобілі, що заважатимуть роботі комунальників, забиратимуть евакуатори.

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