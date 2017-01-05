Движение грузового транспорта в Николаевской области временно ограничат
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 5 января. УНН. С целью недопущения заторов в движении и обеспечения оперативной расчистки дорог от снега с 08:00 часов 6 января в Николаевской области будет временно ограничено движение для грузовых тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Ограничение касается движения на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения:
- М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на г. Таганрог), км 55 + 550 (от границы с Одесской областью) - км 177 + 531 (до границы с Херсонской областью);
- Т-15-14 подъезд к г. Березанка, км 0 + 000 (от примыкания к автодороге М-14) - км 4 430 (до перекрестка улиц в пгт Березанка);
- Т-15-13 Нечаяное-Очаков, км 0 + 000 (от примыкания к автодороге М-14) - км 36 + 900 (до перекрестка с автодорогой Т-15-07 на выезде из города Очакова).
В Службе автомобильных дорог предупредили о возможности ограничения движения на других дорогах общего пользования Николаевской области.
Кроме этого, автомобили, мешающие работе коммунальщиков, будут забирать эвакуаторы.