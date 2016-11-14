Рух транспорту на Хрещатику перекриють на час проведення масових заходів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Через масові заходи у столиці 15 листопада з 8:30 і до вечора буде перекрито рух транспорту по вулиці Хрещатик. Про це на брифінгу заявив керівник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.
“У зв’язку із великою кількістю людей, які будуть приїжджати, буде перекриватися вулиця Хрещатик. Буде обмежено рух зранку і, можливо, до закінчення заходів, до вечора. Також буде проводитися поверхнева перевірка людей. Будуть застосовуватися металодетектори. Всі ці заходи, хочу підкреслити, будуть направлені не на заборону цих мітингів і акцій, а на забезпечення безпеки людей, які братимуть у них участь”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, через високий рівень терористичної загрози зранку 15 листопада у Києві перекриють вулицю Хрещатик.