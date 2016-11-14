Движение транспорта на Крещатике перекроют на время проведения массовых мероприятий

"В связи с большим количеством людей, которые будут приезжать, будет перекрываться улица Крещатик. Будет ограничено движение утром и, возможно, до окончания мероприятий, к вечеру. Также будет проводиться поверхностная проверка людей. Будут применяться металлодетекторы. Все эти меры, хочу подчеркнуть, будут направлены не на запрет этих митингов и акций, а на обеспечение безопасности людей, которые будут принимать в них участие", - сказал он.

Как сообщал УНН, из-за высокого уровня террористической угрозы утром 15 ноября в Киеве перекроют улицу Крещатик.