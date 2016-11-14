Движение транспорта на Крещатике перекроют на время проведения массовых мероприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Из-за массовых мероприятиях в столице 15 ноября с 8:30 и до вечера будет перекрыто движение транспорта по улице Крещатик. Об этом на брифинге заявил руководитель Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.
"В связи с большим количеством людей, которые будут приезжать, будет перекрываться улица Крещатик. Будет ограничено движение утром и, возможно, до окончания мероприятий, к вечеру. Также будет проводиться поверхностная проверка людей. Будут применяться металлодетекторы. Все эти меры, хочу подчеркнуть, будут направлены не на запрет этих митингов и акций, а на обеспечение безопасности людей, которые будут принимать в них участие", - сказал он.
Как сообщал УНН, из-за высокого уровня террористической угрозы утром 15 ноября в Киеве перекроют улицу Крещатик.