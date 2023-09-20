Розширення доступу до балтійських портів: Шмигаль поговорив з новою прем’єркою Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що провів телефонну розмову з новопризначеною прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею. Йшлося про актуальні питання двосторонньої співпраці, зокрема євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення, а також про розширення доступу до балтійських портів, зокрема через проєкт Rail Baltica, передає УНН.
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“Провели першу розмову з новопризначеною прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею. Проговорили актуальні питання нашої співпраці, євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення, посилення санкційного тиску на агресора. Латвія в цих питаннях завжди серед лідерів і надалі продовжить підтримку нашої держави”, - повідомив Шмигаль.
Додамо
Український премʼєр-міністр також подякував за готовність підтримати конкретні пункти Формули миру, включаючи створення спеціального міжнародного трибуналу для розслідування злочинів росії в Україні.
“Окремо обговорили розвиток логістики. Україна зацікавлена в розширенні доступу до балтійських портів, зокрема через проєкт Rail Baltica”, - додав Шмигаль.
Він додав, що наразі Україна розраховує на подальшу співпрацю з латвійським бізнесом у рамках проєктів відбудови на основі державно-приватного партнерства.
Нагадаємо
Раніше міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив, що латвійський уряд до нового пакету військової допомоги Україні додав системи протиповітряної оборони та інше озброєння.