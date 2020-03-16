Розпочалось позачергове засідання Кабміну
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Розпочалось позачергове засідання Кабміну, на якому обговорять питання боротьби з епідемією нового коронавірусу. Про це на своїй сторінці в Telegram написав нардеп Олексей Гончаренко, передає УНН.
"Почалося позачергове засідання Кабміну, присвячене боротьбі з епідемією коронавірусу", - написав Олексей Гончаренко.
Раніше Зеленський повідомив, що сьогодні ввечері відбудеться засідання Кабінету міністрів України.
Нагадаємо, Президент України закликав Кабінет міністрів України заборонити залізничні, авіа, автобусні міжміське та міжобласні пасажирські перевезення, заборонити роботу метрополітенів.