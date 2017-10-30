Розпочалася акредитація на відбірковий іспит суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Вища кваліфікаційна комісія суддів України розпочала акредитацію представників ЗМІ на відбірковий іспит суддів, який відбудеться в Києві 31 жовтня в приміщенні Міжнародного виставкового центру на Броварському проспекті. про це повідомляє прес-служба ВККСУ, передає УНН.
Вхід на цей захід для представників ЗМІ здійснюватиметься виключно за наявністю акредитації.
"Акредитація ЗМІ здійснюватиметься до 13 год. 00 хв. 30 жовтня 2017 року за тел. (044) 233-6376, (067) 247-06-30 або електронною адресою: [email protected]", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що вхід до Міжнародного виставкового центру для представників ЗМІ буде здійснюватися через павільйон № 3 зі сторони супермаркету NOVUS.
"Реєстрація та видання бейджиків для акредитованих мас-медіа відбуватиметься на вході 3-С з 9 год. 00 хв. до 9 год. 20 хв. Представники ЗМІ до початку тестувань можуть перебувати лише у спеціально відведеному місці. Їм забороняється переміщуватися у залі й відволікати працівників Комісії та кандидатів. З 9.20 до 10.00 відбудеться протокольна зйомка для акредитованих операторів та фотокореспондентів. З моменту початку складення тестувань перебувати у приміщенні можуть виключно працівники Комісії та кандидати. Для ЗМІ о 10.30 у конференц-залі № 13 Міжнародного виставкового центру заплановано проведення брифінгу Голови та членів Комісі", - зауважили у прес-службі ВККСУ.
При бажанні акредитовані представники ЗМІ можуть бути присутніми під час сканування тестів з української мови, яке здійснюватиметься у конференц-залі МВЦ.