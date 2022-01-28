Розмова Зеленського із Байденом: у Білому домі підбили підсумки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Білому домі підбили підсумки телефонної розмови президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського, яка відбулася ввечері 27 січня. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Білого дому.
Деталі
Під час розмови Байден підтвердив готовність Сполучених Штатів разом зі своїми союзниками та партнерами рішуче відреагувати у разі вторгнення Росії в Україну. Він також висловив підтримку США суверенітету та територіальній цілісності України.
"Президент Байден зазначив, що протягом останнього року Сполучені Штати надали Україні понад пів мільярда доларів на розвиток та гуманітарну допомогу, а також вивчають додаткову макроекономічну підтримку, щоб допомогти економіці України в умовах тиску, спричиненого нарощуванням збройних сил Росії", — ідеться у повідомленні.
Байден наголосив, що посольство США в Києві залишається відкритим і повністю функціонує, попри вказівки Держдепу для сімей дипломатів покинути Україну.
Лідери обговорили скоординовані дипломатичні зусилля щодо європейської безпеки. Байден підтвердив принцип "нічого про Україну без України" і висловив підтримку мирного врегулювання ситуації на Донбасі, шляхом переговорів у "нормандському форматі".
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.