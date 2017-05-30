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Розмір келихів впливає на кількість проданого алкоголю - дослідження

Київ • УНН

 • 9985 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. За останні три сторіччя середній розмір келиха збільшився більш ніж на 500%. 300 років тому середній розмір келиха становив всього 65 мл, тепер - 450 мл. Такі дані навела професор Тереза Марто з Кембриджського університету, передає УНН.

Розмір келихів впливає на кількість проданого алкоголю - дослідження

Вчений з'ясувала, що чим більше келих, тим більше вина споживають відвідувачі барів.

Крім того, люди з більшою часткою ймовірності знову замовляють вино, коли їм подають великий келих (370 мл) замість стандартного (300 мл).

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Так, протягом 16-тижневого періоду дослідники просили власників бару міняти розмір келихів через кожні два тижні. При цьому, як в менший, так і в більший келих клієнтам завжди наливали одну і ту ж кількість вина. Але було виявлено, що щоденний обсяг проданого вина за умови його подачі в великих келихах зростав на 9,4% - а значить, причина в сприйнятті, а не в кількості спожитого алкоголю.

Вчені поки до кінця не розуміють, чому так відбувається. Але одна з причин може бути в тому, що великі келихи змінюють сприйняття кількості випитого вина, що змушує пити швидше і замовляти більше. Примітно тут і те, що дослідники не спостерігали зворотного ефекту, коли пропонували відвідувачам бару менші келихи.

Нагадаємо, в світі скоротилося виробництво вина і виросло його споживання. При цьому, українці стали пити вина більше.

Разом з тим, за словами експерта А.Безуглого, якість і різноманітність українського вина підвищується, хоча паралельно на вітчизняному ринку спостерігається збільшення кількості псевдо-імпортного вина.

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