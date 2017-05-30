Размер бокалов влияет на количество продаваемого алкоголя - исследование

Ученая выяснила, что чем больше бокал, тем больше вина потребляют посетители баров.

Кроме того, люди с большей долей вероятности дозаказывают вино, когда им подают большой бокал (370 мл) вместо стандартного (300 мл).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мадера "Коктебель" удостоена награды на престижном конкурсе во Франции

Так, в течение 16-недельного периода исследователи просили владельцев бара менять размер бокалов через каждые две недели. При этом, как в меньший, так и в больший бокал клиентам всегда наливали одно и тоже количество вина. Но было обнаружено, что ежедневный объем продаваемого вина при условии его подачи в больших бокалах возрастал на 9,4% - а значит, причина в восприятии, а не в количестве потребляемого алкоголя.

Ученые пока до конца не понимают, почему так происходит. Но одна из причин может быть в том, что большие бокалы меняют восприятие количества выпитого вина, что заставляет пить быстрее и заказывать больше. Примечательно здесь и то, что исследователи не наблюдали обратного эффекта, когда предлагали посетителям бара более мелкие бокалы.

Напомним, в мире сократилось производство вина и выросло его потребление. При этом, украинцы стали пить вина больше.

Вместе с тем, по словам експерта А.Безуглого, качество и разнообразие украинского вина повышается, хотя паралельно на отечественном рынке наблюдается увеличение количества псевдо-импортного вина.