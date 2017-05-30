Размер бокалов влияет на количество продаваемого алкоголя - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. За последние три столетия средний размер бокала увеличился более чем на 500%. 300 лет назад средний размер бокала составлял всего 65 мл, теперь - 450 мл. Такие данные привела профессор Тереза Марто из Кембриджского университета, передает УНН.
Ученая выяснила, что чем больше бокал, тем больше вина потребляют посетители баров.
Кроме того, люди с большей долей вероятности дозаказывают вино, когда им подают большой бокал (370 мл) вместо стандартного (300 мл).
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Так, в течение 16-недельного периода исследователи просили владельцев бара менять размер бокалов через каждые две недели. При этом, как в меньший, так и в больший бокал клиентам всегда наливали одно и тоже количество вина. Но было обнаружено, что ежедневный объем продаваемого вина при условии его подачи в больших бокалах возрастал на 9,4% - а значит, причина в восприятии, а не в количестве потребляемого алкоголя.
Ученые пока до конца не понимают, почему так происходит. Но одна из причин может быть в том, что большие бокалы меняют восприятие количества выпитого вина, что заставляет пить быстрее и заказывать больше. Примечательно здесь и то, что исследователи не наблюдали обратного эффекта, когда предлагали посетителям бара более мелкие бокалы.
Напомним, в мире сократилось производство вина и выросло его потребление. При этом, украинцы стали пить вина больше.
Вместе с тем, по словам експерта А.Безуглого, качество и разнообразие украинского вина повышается, хотя паралельно на отечественном рынке наблюдается увеличение количества псевдо-импортного вина.