Розмальований паркан та потерпілі: поліція Харкова встановлює обставини конфлікту між прихильниками Шарія та націоналістами
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. В результаті конфлікту, що виник сьогодні у Харкові двох чоловіків було госпіталізовано. Про це УНН повідомляє з посилання на повідомлення ГУ Нацполіції у Харківській області.
“12 липня о 15:52 до Шевченківського відділу поліції надійшло повідомлення про конфлікт між громадянами по вулиці Аральській.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та керівники Шевченківського відділу поліції. За адресою поліцейські виявили розмальований паркан домоволодіння та двох потерпілих чоловіків. З тілесними ушкодженнями їх доставили до лікарні”, — йдеться у повідомленні.
В результаті події постраждали 22 та 32-річні чоловіки.
Слідчим Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4. ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до від 3 до 7 років. Всі обставини конфлікту та особи зловмисників встановлюються.
Водночас відомо, що конфлікт виник між прихильниками партії Шарія та представниками Національного корпусу. Конфлікт нібито стався під будинком родини екс-нардепа від Партії регіонів Володимира Кацуби.