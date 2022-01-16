Розгромна перемога вивела "Ліверпуль" на друге місце АПЛ: відомі деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. На стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі у рамках матчу 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги однойменний клуб приймав ФК "Брентфорд", повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
Деталі
На 44-й хвилині рахунок змінився завдяки півзахиснику господарів Фабіньо, якому асистував Трент Александер-Арнольд. В середині другої 45-хвилинки перевагу "Ліверпуля" зміцнив хавбек Алекс Окслейд-Чемберлен. На 77-й хвилині гол забив нападник червоних Такумі Мінаміно — 3:0.
Зауважимо, що команда Клоппа перервала серію без виграшів, яка тривала три поєдинки. Клуб набрав 45 очок і піднявся на другий рядок, але відставання від "Манчестер Сіті" складає 11 балів.
Доповнення
У наступному турі мерсисайдці в гостях змагатимуться з "Крістал Пелас".