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Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
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Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

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Розгромна перемога вивела "Ліверпуль" на друге місце АПЛ: відомі деталі

Розгромна перемога вивела "Ліверпуль" на друге місце АПЛ: відомі деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. На стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі у рамках матчу 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги однойменний клуб приймав ФК "Брентфорд", повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.

Деталі

На 44-й хвилині рахунок змінився завдяки півзахиснику господарів Фабіньо, якому асистував Трент Александер-Арнольд. В середині другої 45-хвилинки перевагу "Ліверпуля" зміцнив хавбек Алекс Окслейд-Чемберлен. На 77-й хвилині гол забив нападник червоних Такумі Мінаміно — 3:0.

Зауважимо, що команда Клоппа перервала серію без виграшів, яка тривала три поєдинки. Клуб набрав 45 очок і піднявся на другий рядок, але відставання від "Манчестер Сіті" складає 11 балів.

Доповнення

У наступному турі мерсисайдці в гостях змагатимуться з "Крістал Пелас". 

 

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