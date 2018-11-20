Роздрібна торгівля за 10 місяців зросла на 5,4%

КИЇВ. 20 листопада. УНН. В Україні протягом січня-жовтня 2018 року обсяг роздрібної торгівлі збільшився на 5,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року, але без урахування непідконтрольних районів Донбасу та окупованого Криму. Про це йдеться у даних Державної служби статистики України, передає УНН.