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Роздрібна торгівля за 10 місяців зросла на 5,4%

Роздрібна торгівля за 10 місяців зросла на 5,4%

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. В Україні протягом січня-жовтня 2018 року обсяг роздрібної торгівлі збільшився на 5,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року, але без урахування непідконтрольних районів Донбасу та окупованого Криму. Про це йдеться у даних Державної служби статистики України, передає УНН.

За даними відомства, за десять місяців роздрібна торгівля найбільше зросла у Луганській області – на 27%, Донецькій – на 12,9%, Закарпатській – на 11,5% та Полтавській – на 11,4%.

Найнижчі показники зростання обсягу роздрібної торгівлі за 10 місяців спостерігалося у Харківській – 1%, Хмельницькій – 1%, Чернівецькій – 1,5%, Одеській – 1,5%.

Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення ООС.

Нагадаємо, в Україні за січень-вересень 2018 року оборот роздрібної торгівлі збільшився на 5,5% і становив 659,661 млрд грн у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. 

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