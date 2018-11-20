Роздрібна торгівля за 10 місяців зросла на 5,4%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. В Україні протягом січня-жовтня 2018 року обсяг роздрібної торгівлі збільшився на 5,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року, але без урахування непідконтрольних районів Донбасу та окупованого Криму. Про це йдеться у даних Державної служби статистики України, передає УНН.
За даними відомства, за десять місяців роздрібна торгівля найбільше зросла у Луганській області – на 27%, Донецькій – на 12,9%, Закарпатській – на 11,5% та Полтавській – на 11,4%.
Найнижчі показники зростання обсягу роздрібної торгівлі за 10 місяців спостерігалося у Харківській – 1%, Хмельницькій – 1%, Чернівецькій – 1,5%, Одеській – 1,5%.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення ООС.
Нагадаємо, в Україні за січень-вересень 2018 року оборот роздрібної торгівлі збільшився на 5,5% і становив 659,661 млрд грн у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.