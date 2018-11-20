Розничная торговля за 10 месяцев выросла на 5,4%
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Украине в январе-октябре 2018 года объем розничной торговли увеличился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но без учета неподконтрольных районов Донбасса и оккупированного Крыма. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
По данным ведомства, за десять месяцев розничная торговля больше всего выросла в Луганской области - на 27%, Донецкой - на 12,9%, Закарпатской - на 11,5% и Полтавской - на 11,4%.
Самые низкие показатели роста объема розничной торговли за 10 месяцев наблюдалось в Харьковской - 1%, Хмельницкой - 1%, Черновицкой - 1,5%, Одесской - 1,5%.
Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения ООС.
Напомним, в Украине за январь-сентябрь 2018 оборот розничной торговли увеличился на 5,5% и составил 659, 661 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.