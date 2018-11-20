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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105810 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 111840 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 143813 просмотра

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7 марта, 15:45 • 136168 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141642 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

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Розничная торговля за 10 месяцев выросла на 5,4%

Розничная торговля за 10 месяцев выросла на 5,4%

Киев  •  УНН

 • 29391 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Украине в январе-октябре 2018 года объем розничной торговли увеличился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но без учета неподконтрольных районов Донбасса и оккупированного Крыма. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

По данным ведомства, за десять месяцев розничная торговля больше всего выросла в Луганской области - на 27%, Донецкой - на 12,9%, Закарпатской - на 11,5% и Полтавской - на 11,4%.

Самые низкие показатели роста объема розничной торговли за 10 месяцев наблюдалось в Харьковской - 1%, Хмельницкой - 1%, Черновицкой - 1,5%, Одесской - 1,5%.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения ООС.

Напомним, в Украине за январь-сентябрь 2018 оборот розничной торговли увеличился на 5,5% и составил 659, 661  млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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