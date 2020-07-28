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Російському пілоту повідомили про підозру за незаконні польоти до окупованого Криму

Російському пілоту повідомили про підозру за незаконні польоти до окупованого Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Російському пілоту, який здійснював незаконні польоти до окупованого Криму, повідомили про підозру та оголосили у розшук. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

"Прокуратура автономії спільно з ГУСБУ в АР Крим повідомили про підозру пілоту однієї з російських авіакомпаній у порушенні правил міжнародних польотів (ч.1 ст. 334 КК України) та у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Так, слідством встановлено, що пілот однієї з російських авіакомпаній, знаючи що аеропорт "Сімферополь" є тимчасово закритим для польотів, порушуючи встановлені обмеження здійснення польотів у межах окупованого півострова, не маючи відповідного дозволу Державної авіаційної служби України, неодноразово здійснював авіарейси та незаконно переправляв осіб через державний кордон на територію окупованого півострову, порушуючи при цьому правила міжнародних польотів.

На даний час, підозрюваного оголошено у розшук.

Нагадаємо, що у Чехії судять білоруса за терористичну діяльність на Донбасі.

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