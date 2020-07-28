Российскому пилоту сообщили о подозрении за незаконные полеты в оккупированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Российскому пилоту, который осуществлял незаконные полеты в оккупированный Крым, сообщили о подозрении и объявили в розыск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.
"Прокуратура автономии совместно с ГУСБУ в АР Крым сообщили о подозрении пилоту одной из российских авиакомпаний в нарушении правил международных полетов (ч.1 ст. 334 УК Украины) и в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Так, следствием установлено, что пилот одной из российских авиакомпаний, зная, что аэропорт "Симферополь" является временно закрытым для полетов, нарушая установленные ограничения осуществления полетов в пределах оккупированного полуострова, не имея соответствующего разрешения Государственной авиационной службы Украины, неоднократно совершал рейсы и незаконно переправлял лиц через государственную границу на территорию оккупированного полуострова, нарушая при этом правила международных полетов.
В настоящее время, подозреваемый объявлен в розыск.
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