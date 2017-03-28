Російський співак М.Носков потрапив у лікарню у важкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Російського співака Миколу Носкова у РФ госпіталізували у важкому стані, його готують до операції з видалення тромбу в шийному відділі, передає УНН з посиланням на прес-службу співака.
"Наразі Микола Іванович перебуває в клінічному госпіталі "Лапіно", де проходить курс інтенсивної терапії. Артист поступив у відділення у важкому стані, який фахівцям вдалося стабілізувати. За результатами проведеного обстеження лікарі готують його до операції з видалення тромбу в шийному відділі", - йдеться у повідомленні.
Довідка УНН: Микола Носков - радянський і російський музикант. Виступав у складі груп "Москва" і "Парк Горького". Записав кілька сольних альбомів.