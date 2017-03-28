Российский певец Н.Носков попал в больницу в тяжелом состоянии

"Сейчас Николай Иванович находится в клиническом госпитале "Лапино", где проходит курс интенсивной терапии. Артист поступил в отделение в тяжелом состоянии, специалистам удалось стабилизировать. По результатам проведенного обследования врачи готовят его к операции по удалению тромба в шейном отделе", - говорится в сообщении.

Справка УНН: Николай Носков - советский и российский музыкант. Выступал в составе групп "Москва" и "Парк Горького". Записал несколько сольных альбомов.