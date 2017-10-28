Російські ЗМІ перебрехали слова Штайнмаєра про "возз'єднання Криму з Росією"

"Близько 8 хвилини 15 секунди ви можете побачити, як працюють тоталітарні фейкові новини. Штайнмаєр говорить німецькою мовою: "Annexion". Перекладач збивається, після чого перекладає "Возз’єднання з Росією," - зазначив у Facebook посол.

При цьому він також опублікував відеозапис московської прес-конференції за участі німецького президента, відеоагенцією в складі російської державної медіагрупи Russia Today.

Нагадаємо, 25 жовтня президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр провів зустріч із з російським президентом Володимиром Путіним у Москві. Під час зустрічі президент Німеччини зазначив, що відносини його країни з РФ далекі від нормальних.