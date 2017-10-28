Російські ЗМІ перебрехали слова Штайнмаєра про "возз'єднання Криму з Росією"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Російські ЗМІ невірно переклали виступ президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, який цього тижня здійснив візит до Москви, приписавши йому слова про "возз’єднання Криму з Росією". Про це написав посол України в Австрії Олександр Щерба на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Близько 8 хвилини 15 секунди ви можете побачити, як працюють тоталітарні фейкові новини. Штайнмаєр говорить німецькою мовою: "Annexion". Перекладач збивається, після чого перекладає "Возз’єднання з Росією," - зазначив у Facebook посол.
При цьому він також опублікував відеозапис московської прес-конференції за участі німецького президента, відеоагенцією в складі російської державної медіагрупи Russia Today.
Нагадаємо, 25 жовтня президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр провів зустріч із з російським президентом Володимиром Путіним у Москві. Під час зустрічі президент Німеччини зазначив, що відносини його країни з РФ далекі від нормальних.