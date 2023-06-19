Російські спецслужби намагалися організувати вбивство полковника СЗР, що втік до США - NYT

Деталі

Згідно з The New York Times, російські спецслужби намагалися організувати вбивство полковника Служби зовнішньої розвідки Олександра Потєєва, який втік до Сполучених Штатів Америки. За інформацією, російській розвідці вдалося виявити його будинок у Маямі, але агент, який фотографував автомобіль полковника, був затриманий. Цей інцидент призвів до введення санкцій і взаємного висилання дипломатів між Вашингтоном і москвою.

Як повідомляється, у 2019 році мексиканський вчений Алехандро Кабрера-Фуентес, який був завербований російською розвідкою, отримав завдання зняти квартиру поряд з будинком Потєєва у Маямі-Біч. Він сподівався, що це дозволить йому забезпечити, щоб його сім'ю випустили з росії, включаючи двох дочок.

У 2020 році Кабрера-Фуентеса та його дружина спробували сфотографувати номер автомобіля Потєєва біля його будинку. Охорона помітила їх, агента затримали при вильоті з Флориди, і пізніше його засудили до чотирьох років ув'язнення.

Спроба вистежити Потєєва призвела до значної висилки російських дипломатів з США, включаючи начальника резидентури СЗР, якому залишалося ще два роки до закінчення місії в США, пише видання.

Доповнення

Полковник Потєєв втік до США у 2010 році, перед візитом тодішнього президента росії дмитра медведєва до Вашингтона. Він розкрив американській розвідці найбільшу мережу російських шпигунів-нелегалів, багато з яких працювали в США ще з радянських часів. Російським судом полковника Потєєва засудили до 25 років ув'язнення в колонії суворого режиму, позбавили державних нагород і військового звання.

У 2016 році російські ЗМІ повідомили, що Потєєв помер за кордоном, однак The New York Times виявили, що він фактично мешкав у Флориді. Він отримав ліцензію на риболовлю та зареєструвався як прихильник Республіканської партії. Цю інформацію відкрило американське видання Buzzfeed у 2018 році, коли були розкриті дані, які Потєєв надав для отримання ліцензії, такі як його дата народження, адреса та телефон.