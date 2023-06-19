Российские спецслужбы пытались организовать убийство сбежавшего в США полковника СВР - NYT

Детали

Согласно The New York Times, российские спецслужбы пытались организовать убийство полковника Службы внешней разведки Александра Потеева, который сбежал в Соединенные Штаты Америки. По информации, российской разведке удалось обнаружить его дом в Майами, но агент, который фотографировал автомобиль полковника, был задержан. Этот инцидент привел к введению санкций и взаимной высылке дипломатов между Вашингтоном и Москвой.

Как сообщается, в 2019 году мексиканский ученый Алехандро Кабрера-Фуэнтес, который был завербован российской разведкой, получил задание снять квартиру рядом с домом Потеева в Майами-Бич. Он надеялся, что это позволит ему обеспечить, чтобы его семью выпустили из россии, включая двух дочерей.

В 2020 году Кабрера-Фуэнтеса и его жена попытались сфотографировать номер автомобиля Потеева возле его дома. Охрана заметила их, агента задержали при вылете из Флориды, и позже его приговорили к четырем годам заключения.

Попытка выследить Потеева привела к значительной высылке российских дипломатов из США, включая начальника резидентуры СВР, которому оставалось еще два года до окончания миссии в США, пишет издание.

Дополнение

Полковник Потеев сбежал в США в 2010 году, перед визитом тогдашнего президента россии дмитрия медведева в Вашингтон. Он раскрыл американской разведке крупнейшую сеть российских шпионов-нелегалов, многие из которых работали в США еще с советских времен. Российским судом полковника Потеева приговорили к 25 годам заключения в колонии строгого режима, лишили государственных наград и воинского звания.

В 2016 году российские СМИ сообщили, что Потеев умер за границей, однако The New York Times обнаружили, что он фактически жил во Флориде. Он получил лицензию на рыбалку и зарегистрировался как сторонник Республиканской партии. Эту информацию открыло американское издание Buzzfeed в 2018 году, когда были раскрыты данные, которые Потеев предоставил для получения лицензии, такие как его дата рождения, адрес и телефон.