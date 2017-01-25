Російське Міноборони заявило про наміри укріплювати війська на кордоні з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що через ситуацію на Сході України та загрози світового тероризму Росія укріплятиме свої війська в Південному військовому окрузі. Про це він заявив на засіданні колегії Міноборони РФ, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
За його словами, військово-політична обстановка на південно-західному стратегічному напрямку залишається нестабільною.
"Негативний впливає на неї, перш за все, ситуація на південному сході України і діяльність міжнародних терористичних організацій і угрупувань на території Північного Кавказу", - зазначив С.Шойгу на засіданні колегії Міноборони.
У цих умовах, за його заявою, "необхідно продовжити роботу: щодо вдосконалення бойового складу військ округу; набору військовослужбовців за контрактом; оснащення військ новими зразками озброєння і військової техніки; а також розвитку військової інфраструктури".
За інформацією С.Шойгу, за минулий рік "бойові можливості округу збільшилися на 10%". Триває набір контрактників, надходять нові озброєння, поліпшується військова інфраструктура.
Як повідомляв УНН, у грудні 2016 Росія розмістила біля кордонів України нову мотострілкову дивізію.