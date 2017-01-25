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Российское Минобороны заявило о намерениях укреплять войска на границе с Украиной

Российское Минобороны заявило о намерениях укреплять войска на границе с Украиной

Киев • УНН

 • 16043 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что из-за ситуации на Востоке Украины и угрозы мирового терроризма Россия будет укреплять свои войска в Южном военном округе. Об этом он заявил на заседании коллегии Минобороны РФ, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается нестабильной.

"Негативно влияет на нее, прежде всего, ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа", - отметил С.Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

В этих условиях, по его заявлению, "необходимо продолжить работу: по совершенствованию боевого состава войск округа; набора военнослужащих по контракту; оснащение войск новыми образцами вооружения и военной техники, а также развития военной инфраструктуры".

По информации С.Шойгу, за прошлый год "боевые возможности округа увеличились на 10%". Продолжается набор контрактников, поступают новые вооружения, улучшается военная инфраструктура.

Как сообщал УНН, в декабре 2016 года Россия разместила у границ Украины новую мотострелковую дивизию .

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