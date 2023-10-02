росії не слід розраховувати на "втому" ЄС від України - голова МЗС Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила у понеділок, що зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Києві стала сигналом москві про рішучість блоку підтримувати Україну у довгостроковій перспективі, пише УНН з посиланням на France 24.
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«Це демонстрація нашої рішучої та постійної підтримки України доти, доки вона не зможе перемогти. Це також сигнал росії, що їй не слід розраховувати на нашу втому. Ми будемо там довго», - сказала вона журналістам у Києві.
Нагадаємо
Голова МЗС Німеччини Бербок, яка також прибула до Києва на зстріч голів МЗС країн ЄС, закликала створити "зимовий захисний щит" для України.