росії не слід розраховувати на "втому" ЄС від України - голова МЗС Франції

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«Це демонстрація нашої рішучої та постійної підтримки України доти, доки вона не зможе перемогти. Це також сигнал росії, що їй не слід розраховувати на нашу втому. Ми будемо там довго», - сказала вона журналістам у Києві.

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Голова МЗС Німеччини Бербок, яка також прибула до Києва на зстріч голів МЗС країн ЄС, закликала створити "зимовий захисний щит" для України.