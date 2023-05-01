росіяни поранили ще трьох жителів Бахмута
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Російські окупанти поранили ще трьох жителів Бахмута в Донецькій області. Такі дані оприлюднив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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«За 30 квітня росіяни поранили 3 жителів Донеччини - у Бахмуті», - написав Кириленко.
Він наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
За даними Генштабу, минулої доби ворог завдав 5 ракетних ударів по містах Краматорськ, Костянтинівка та Павлоград. Окрім того, завдав 27 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.