Росія заявила, що не планує повертатись до G7: реакція України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Присутність Росії не лише у “великій сімці”, а й у складі постійних членів Раді Безпеки ООН, не відповідає сучасним реаліям. Про це у Twitter написав Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця, коментуючи заяву представника Кремля про небажання повертатись до “Групи семи”, передає УНН.
“Мова мала б йти не лише про G7, а й про G5 необраних членів РБ ООН, де присутність Росії не відповідає ані сучасним реаліям, ані ставленню режиму Москви до особливої ролі необраного члена Ради, як вона прописувалася під Радянський Союз у Ялті та Сан-Франциско”, — написав дипломат.
Зазначимо, раніше сьогодні прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Росія не прагне повертатися до G7, так як повністю задоволена ефективністю формату “великої двадцятки”.
“Росія не прагне приєднатися до “сімки”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, напередодні міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас в інтерв’ю газеті Rheinische Post заявив, що його країна виступає проти пропозиції американського президента Дональда Трампа повернути Росію в переговори “великої сімки”.