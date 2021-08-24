Росія відповіла на запрошення Зеленського взяти участь у "Кримській платформі"

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Росія не бачить для себе можливості участі в “Кримській платформі”. Про це йдеться в поширеному у вівторок коментарі офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, передає УНН.

Цитата

“У підсумковій декларації „саміту“ міститься заклик до Російської Федерації „долучатися“ до участі в діяльност і „Кримської платформи“. Не бачимо для себе можливості участі в даному політичному дії з огляду на його цинічною антиросійської спрямованості”, — заявила Захарова.

Деталі

За словами представниці МЗС країни-окупанта, питання так званого “повернення Криму до складу Російської Федерації” був нібито “остаточно закритий в березні 2014 року”.

Захарова також заявила, що в РФ будуть змушені “розглядати участь окремих країн, міжнародних організацій і їхніх представників у „Кримській платформі“ як посягання на територіальну цілісність Російської Федерації, що неминуче відповідним чином відіб’ється на наших відносинах”.

Що було раніше

Президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту “Кримської платформи” заявив, що у фінальній декларації саміту завжди буде рядок для підпису представника Російської Федерації.

“Якщо цей майданчик настільки її цікавить, ми запрошуємо Російську Федерацію приєднатися до Кримської платформі для спільного вироблення шляхів деокупацію Криму та виправлення її історичної трагічної помилки”, — додав він.

Доповнення

Кримська платформа — це міжнародний формат консультацій і координації міжнародних партнерів України з метою протидії наслідкам і загрозам тимчасової окупації РФ Криму і, нарешті, повернення півострова під контроль України. Ініціатива об’єднає всі наявні національні та міжнародні зусилля по деокупацію українського півострова.

П’ять пріоритетних напрямків роботи Кримської платформи складають:

  • Консолідація міжнародної політики невизнання зміни статусу Криму
  • Ефективність санкцій, їхнє посилення і перекриття шляхів обходу
  • Захист прав людини і міжнародного гуманітарного права
  • Забезпечення безпеки в Азово-Чорноморському регіоні і за його межами, захист принципу свободи навігації
  • Подолання екологічних і економічних наслідків окупації.

За підсумками саміту “Кримської платформи”, що пройшов у Києві 23 серпня, учасники прийняли спільну декларацію, в якій вперше на міжнародному рівні Російську Федерацію визнано державою-окупантом.

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