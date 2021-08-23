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Зеленський: запрошуємо Російську Федерацію приєднатися до "Кримської платформи"

Київ • УНН

 • 16629 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. У декларації за підсумками саміту "Кримської платформи" завжди буде рядок для підпису представника Російської Федерації. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту "Кримської платформи", передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Я подумав про те, що Російська Федерація, яка, звісно, не брала участь у нашому саміті, який так активно Росія обговорювала і коментувала, реагувала — одним словом була настільки активною, що склалось враження, що вона — повноцінний учасник Кримської платформи”, — сказав Глава держави.

“Якщо цей майданчик настільки її цікавить, ми запрошуємо Російську Федерацію приєднатись до Кримської платформи для спільного вироблення шляхів деокупації Криму та виправлення її історичної трагічної помилки”, — додав він.

Деталі

Зі слів Зеленського, декларація за підсумками саміту “Кримської платформи” відкрита для приєднання інших держав, інших міжнародних організацій.

"Я обіцяю, що в декларації саміту, яка засуджує окупацію Криму, завжди буде рядок для підпису представника Російської Федерації", - додав Президент.

Доповнення

Кримська платформа — це міжнародний формат консультацій та координації міжнародних партнерів України з метою протидії наслідкам і загрозам тимчасової окупації РФ Криму та, зрештою, повернення півострова під контроль України.

П’ять пріоритетних напрямів роботи Кримської платформи становлять:

  • Консолідація міжнародної політики невизнання зміни статусу Криму
  • Ефективність санкцій, їх посилення та перекриття шляхів обходу
  • Захист прав людини і міжнародного гуманітарного права
  • Забезпечення безпеки в Азово-Чорноморському регіоні та за його межами, захист принципу свободи навігації
  • Подолання екологічних та економічних наслідків окупації.
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