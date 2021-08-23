Зеленський: запрошуємо Російську Федерацію приєднатися до "Кримської платформи"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У декларації за підсумками саміту "Кримської платформи" завжди буде рядок для підпису представника Російської Федерації. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту "Кримської платформи", передає кореспондент УНН.
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“Я подумав про те, що Російська Федерація, яка, звісно, не брала участь у нашому саміті, який так активно Росія обговорювала і коментувала, реагувала — одним словом була настільки активною, що склалось враження, що вона — повноцінний учасник Кримської платформи”, — сказав Глава держави.
“Якщо цей майданчик настільки її цікавить, ми запрошуємо Російську Федерацію приєднатись до Кримської платформи для спільного вироблення шляхів деокупації Криму та виправлення її історичної трагічної помилки”, — додав він.
Деталі
Зі слів Зеленського, декларація за підсумками саміту “Кримської платформи” відкрита для приєднання інших держав, інших міжнародних організацій.
"Я обіцяю, що в декларації саміту, яка засуджує окупацію Криму, завжди буде рядок для підпису представника Російської Федерації", - додав Президент.
Доповнення
Кримська платформа — це міжнародний формат консультацій та координації міжнародних партнерів України з метою протидії наслідкам і загрозам тимчасової окупації РФ Криму та, зрештою, повернення півострова під контроль України.
П’ять пріоритетних напрямів роботи Кримської платформи становлять:
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- Консолідація міжнародної політики невизнання зміни статусу Криму
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- Ефективність санкцій, їх посилення та перекриття шляхів обходу
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- Захист прав людини і міжнародного гуманітарного права
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- Забезпечення безпеки в Азово-Чорноморському регіоні та за його межами, захист принципу свободи навігації
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- Подолання екологічних та економічних наслідків окупації.
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