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Зеленский: приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к "Крымской платформе"

Зеленский: приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к "Крымской платформе"

Киев  •  УНН

 • 16622 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В декларации по итогам саммита "Крымской платформы" всегда будет строка для подписи представителя Российской Федерации. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита "Крымской платформы", передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Я подумал о том, что Российская Федерация, которая, конечно, не участвовала в нашем саммите, который так активно Россия обсуждала и комментировала, реагировала - одним словом была настолько активной, что сложилось впечатление, что она - полноценный участник Крымской платформы", - сказал Глава государства.

"Если эта площадка настолько ее интересует, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к Крымской платформе для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической трагической ошибки", - добавил он.

Детали

По словам Зеленского, декларация по итогам саммита "Крымской платформы" открыта для присоединения других государств, других международных организаций.

"Я обещаю, что в декларации саммита, осуждающей оккупацию Крыма, всегда будет строка для подписи представителя Российской Федерации", - добавил Президент.

Дополнение

Крымская платформа - это международный формат консультаций и координации международных партнеров Украины с целью противодействия последствиям и угрозам временной оккупации РФ Крыма и, наконец, возвращения полуострова под контроль Украины. Инициатива объединит все имеющиеся национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова.

Пять приоритетных направлений работы Крымской платформы составляют:

  • Консолидация международной политики непризнания изменения статуса Крыма
  • Эффективность санкций, их усиление и перекрытие путей обхода
  • Защита прав человека и международного гуманитарного права
  • Обеспечение безопасности в Азово-Черноморском регионе и за его пределами, защита принципа свободы навигации
  • Преодоление экологических и экономических последствий оккупации.
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