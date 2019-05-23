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Росія видає паспорти на Донбасі з метою посилення мови ультиматумів з Україною - дипломат

Росія видає паспорти на Донбасі з метою посилення мови ультиматумів з Україною - дипломат

Київ • УНН

 • 20763 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Російська Федерація почала видавати паспорти жителям ОРДЛО з метою легітимізації своєї присутності та посилення мови ультиматумів з Україною. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає УНН.

“У той час як упродовж 5 років після Революції Гідності змінювалися Україна, її народ та керівництво, незмінною залишилася політика Кремлівського режиму та його лідера щодо підживлювання насилля на Донбасі та продовження окупації Криму”, — сказав постійний представник України.

Він повідомив, що лише за один політ БПЛА дальнього радіусу дії СММ ОБСЄ над окупованими Росією частинами Донбасу, безпілотник зафіксував 36 одиниць важкої техніки в порушення ліній відведення та 163 — поза визначеними місцями зберігання.

“Після запровадження російської валюти, податків та ідеології на окупованому Донбасі, РФ почала видавати паспорти з метою легітимізації своєї присутності та посилення мови ультиматумів з Україною. Вимагаємо від РФ негайно зупинити імплементацію цього рішення та відкликати його”, — додав дипломат.

Як повідомляв УНН, раніше Сполучені Штати в ОБСЄ закликали Росію відкотити назад дестабілізуючу політику щодо спрощення порядку набуття громадянства РФ для жителів ОРДЛО.

Українські Національні Новини

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