Росія тимчасово призупинила пропуск осіб навпроти чернігівського КПВВ

“Російська сторона офіційно повідомила керівництво Чернігівського прикордонного загону про тимчасове призупинення пропуску осіб і транспортних засобів у пункті пропуску „Нові Юрковичі“ (РФ), що навпроти українського пункту пропуску „Сеньківка“”, — йдетсья в повідомленні ДПСУ.

Причини такого рішення російські прикордонники не повідомили.

Державна прикордонна служба просить громадян врахувати дану інформацію під час планування поїздок на цьому напрямку.

Нагадаємо, що сьогодні в Києві вбили екс-депутата Держдуми РФ.