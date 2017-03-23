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Росія тимчасово призупинила пропуск осіб навпроти чернігівського КПВВ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Росія тимчасово призупинила пропуск осіб і транспортних засобів навпроти пункту пропуску “Сеньківка”, що на Чернігівщині. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

“Російська сторона офіційно повідомила керівництво Чернігівського прикордонного загону про тимчасове призупинення пропуску осіб і транспортних засобів у пункті пропуску „Нові Юрковичі“ (РФ), що навпроти українського пункту пропуску „Сеньківка“”, — йдетсья в повідомленні ДПСУ.

Причини такого рішення російські прикордонники не повідомили.

Державна прикордонна служба просить громадян врахувати дану інформацію під час планування поїздок на цьому напрямку.

Нагадаємо, що сьогодні в Києві вбили екс-депутата Держдуми РФ.

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