Россия временно приостановила пропуск лиц напротив черниговского КПВВ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Россия временно приостановила пропуск лиц и транспортных средств напротив пункта пропуска "Сеньковка" в Черниговской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
"Российская сторона официально уведомила руководство Черниговского пограничного отряда о временном приостановлении пропуска лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Новые Юрковичи" (РФ), что напротив украинского пункта пропуска "Сеньковка"", - говорится в сообщении ГПСУ.
Причины такого решения российские пограничники не сообщили.
Государственная пограничная служба просит граждан учесть данную информацию при планировании поездок на этом направлении.
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