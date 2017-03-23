Россия временно приостановила пропуск лиц напротив черниговского КПВВ

"Российская сторона официально уведомила руководство Черниговского пограничного отряда о временном приостановлении пропуска лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Новые Юрковичи" (РФ), что напротив украинского пункта пропуска "Сеньковка"", - говорится в сообщении ГПСУ.

Причины такого решения российские пограничники не сообщили.

Государственная пограничная служба просит граждан учесть данную информацию при планировании поездок на этом направлении.

Напомним, что сегодня в Киеве убили экс-депутата Госдумы РФ.