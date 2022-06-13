росія стала другим за величиною експортером нафти в Індію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У травні росія стала другим за величиною постачальником нафти до Індії, відтіснивши Саудівську Аравію на третє місце, але все ще поступаючись Іраку, який залишається номером один. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.
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В травні індійські нафтопереробні заводи отримували близько 819 000 барелів на добу російської нафти, що є найвищим показником за будь-який місяць порівняно з приблизно 277 000 барелів на добу у квітні.
Західні санкції проти росії спонукали багатьох імпортерів нафти уникати торгівлі з Москвою, внаслідок чого спотові ціни на російську нафту досягли рекордних знижок порівняно з іншими сортами.
Це дало індійським нафтопереробникам, які рідко купували російську нафту через високу вартість фрахту, можливість купувати дешеву нафту.
На російські марки припадало близько 16,5% всього імпорту нафти Індією у травні, що допомогло збільшити частку країн СНД у нафті приблизно до 20,5%, тоді як частка Близького Сходу знизилася приблизно до 59,5%.
Частка африканської нафти в імпорті сирої нафти до Індії підскочила минулого місяця до 11,5% з 5,9% у квітні. Окрім наявності дешевших російських барелів, зростання офіційних відпускних цін на близькосхідну нафту також підштовхнуло індійських нафтопереробників до купівлі нігерійської нафти.
Зростання імпорту нафти з росії скоротило частку ОПЕК у загальному імпорті Індії до 65% у квітні.
Імпорт нафти до Індії в травні становив 4,98 млн барелів на добу, що є найвищим показником з грудня 2020 року. Імпорт нафти до Індії у травні зріс приблизно на 5,6% порівняно з попереднім місяцем та приблизно на 19% порівняно з роком раніше.
Додамо
Індія захищає покупку «дешевої» російської нафти, говорячи, що імпорт із Москви становить лише частину загальних потреб країни і що раптова зупинка призведе до збільшення витрат її споживачів.