россия стала вторым по величине экспортером нефти в Индию
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В мае россия стала вторым по величине поставщиком нефти в Индию, оттеснив Саудовскую Аравию на третье место, но все еще уступая Ираку, который остается номером один. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.
Детали
В мае индийские нефтеперерабатывающие заводы получали около 819 000 баррелей в сутки российской нефти, что является самым высоким показателем за любой месяц по сравнению с примерно 277 000 баррелями в сутки в апреле.
Западные санкции против россии побудили многих импортеров нефти избегать торговли с Москвой, в результате чего спотовые цены на российскую нефть достигли рекордных скидок по сравнению с другими сортами.
Это дало индийским нефтепереработчикам, которые редко покупали российскую нефть из-за высокой стоимости фрахта, возможность покупать дешевую нефть.
На российские марки приходилось около 16,5% всего импорта нефти по Индии в мае, что помогло увеличить долю стран СНГ в нефти примерно до 20,5%, тогда как доля Ближнего Востока снизилась примерно до 59,5%.
Доля африканской нефти в импорте сырой нефти в Индию подскочила в прошлом месяце до 11,5% с 5,9% в апреле. Кроме наличия более дешевых российских баррелей, рост официальных отпускных цен на ближневосточную нефть также подтолкнул индийских нефтепереработчиков к покупке нигерийской нефти.
Рост импорта нефти из россии сократил долю ОПЕК в общем импорте Индии до 65% в апреле.
Импорт нефти в Индию в мае составил 4,98 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с декабря 2020 года. Импорт нефти в Индию в мае вырос примерно на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем и примерно на 19% по сравнению с годом ранее.
Добавим
Индия защищает покупку «дешевой» российской нефти, говоря, что импорт из Москвы составляет лишь часть общих потребностей страны и что внезапная остановка приведет к увеличению расходов ее потребителей.