Росія провалила агітаційну призовну кампанію на окупованій частині Донбасу – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Збройні формування РФ на окупованій частині Донбасі не мають довіри серед населення і провалили свою агітаційну кампанію з закликами йти служити до їх війська. На службу вони набирають силоміць, використовуючи погрози. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані розвідки ООС.
"Збройні формування РФ на Донбасі не мають довіри серед населення. За даними розвідки Об’єднаних сил, підрозділи збройних формувань РФ на Донбасі суттєво недоукомплектовані і хочуть вирішити цю проблему використавши потенціал мирного населення чоловічої статі, але безуспішно. Агітаційна кампанія і заклики йти служити до війська псевдореспублік не викликала довіри у місцевих мешканців і повністю провалилася", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупаційна влада вселяє страх чоловікам призовного віку. До свого війська вони тепер силоміць набирають поповнення, використовуючи погрози - змушують укладати контракти із своїми збройними формуваннями. Залякуваннями також намагаються контролювати й іншу частину населення.
"Про якийсь бойовий дух у підрозділах окупаційних військ РФ говорити не варто, він давно зломлений. Про це свідчить дуже низький морально-психологічний стан. Не припиняються самогубства та дезертирство особового складу. Вживання алкоголю та наркотиків у них стає нормою, і їхні ватажки втрачають контроль над підлеглими", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, бойовики на Донбасі активізували призовну кампанію та мотивують чоловіків призовного віку, нібито високим фінансовим забезпеченням, приховуючи введення нових видів покарань.