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росія програла війну в Україні, навіть якщо збереже частину території - CNN

росія програла війну в Україні, навіть якщо збереже частину території - CNN

Київ • УНН

 • 2095059 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Західні офіційні особи вважають, що росія програла війну в Україні, навіть якщо вона збереже деяку територію. Зазначається, що росія не змогла досягти своїх основних цілей, завдала собі значних збитків і є ослабленою силою, повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі 

Західні офіційні особи вважають, що росія програла війну в Україні, навіть якщо вона збереже деяку територію, яку захопила. Вони стверджують, що росія не досягла своїх основних цілей, зокрема: 

  • Змінити політичний режим в Україні;
  • Підкорити країну;
  • Ослабити НАТО.

Відомо, що росія не змогла досягти жодної з цих цілей. Натомість, війна завдала рф значних збитків, включаючи людські втрати, економічні втрати та міжнародну ізоляцію. 

Західні офіційні особи також вважають, що росія є ослабленою силою, яка рухається по траєкторії зменшення. Це пов’язано з наступними факторами: 

  • Втрати війська та техніки;
  • Економічні санкції;
  • Відмова від міжнародної спільноти.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу в Європарламенті заявив, що росія минулого року мала другу найсильнішу армію в світі, зараз російська армія - друга найсильніша в Україні

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