росія програла війну в Україні, навіть якщо збереже частину території - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Західні офіційні особи вважають, що росія програла війну в Україні, навіть якщо вона збереже деяку територію. Зазначається, що росія не змогла досягти своїх основних цілей, завдала собі значних збитків і є ослабленою силою, повідомляє CNN, передає УНН.
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Західні офіційні особи вважають, що росія програла війну в Україні, навіть якщо вона збереже деяку територію, яку захопила. Вони стверджують, що росія не досягла своїх основних цілей, зокрема:
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- Змінити політичний режим в Україні;
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- Підкорити країну;
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- Ослабити НАТО.
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Відомо, що росія не змогла досягти жодної з цих цілей. Натомість, війна завдала рф значних збитків, включаючи людські втрати, економічні втрати та міжнародну ізоляцію.
Західні офіційні особи також вважають, що росія є ослабленою силою, яка рухається по траєкторії зменшення. Це пов’язано з наступними факторами:
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- Втрати війська та техніки;
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- Економічні санкції;
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- Відмова від міжнародної спільноти.
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Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу в Європарламенті заявив, що росія минулого року мала другу найсильнішу армію в світі, зараз російська армія - друга найсильніша в Україні