Росія призупинила видобуток нафти в Чорному морі через санкції

"За оцінками фахівців, в умовах негативної макроекономічної кон'юнктури і санкційних обмежень на даний момент проект є економічно неефективним. До того ж на ринку нафтосервісних послуг відсутні бурові суду й бурове устаткування, що відповідають вимогам, які висуває компанія для реалізації проекту з будівництва свердловини на Южно Чорноморському ліцензійній ділянці ", - сказав представник" Роснафти ".

Він зазначив, що "Роснефть" буде постійно моніторити ринок, стежити за змінами макроекономічних параметрів і в разі поліпшення цінової кон'юнктури ініціює дострокове відновлення прав користування надрами Південно-Чорноморської ділянки.

В "Роснефти" також підтвердили, що компанія не змінює плани проведення робіт на Західно-Чорноморському ліцензійній ділянці на шельфі Чорного моря і найближчим часом приступить до буріння пошуково-оцінної свердловини спільно з італійською нафтовою компанією Eni. Раніше глава "Роснафти" Ігор Сєчін повідомляв, що "Роснефть" і італійська Eni почнуть буріння на Західно-Чорноморському ділянці в Чорному морі в кінці грудня - початку січня.

Джерело в Мінприроди Росії також підтвердив виданню, що ліцензія на іншу ділянку - Південно-Чорноморський - припинена строком на п'ять років.

У прес-службі відомства підтвердили факт призупинення дії ліцензії "Роснефти", але коментувати його не стали.

Нагадаємо, Україна і Польща узгодили лист про неприйнятність "Північного потоку-2".

Як повідомляв УНН, "Газпром" очікує дозволу 5-ти країн на будівництво "Північного потоку-2".