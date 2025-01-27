Російський безпілотник атакував трактор у Херсоні: є жертва

Армія рф у Херсоні атакувала трактор з безпілотника, загинув чоловік. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

"У Херсоні російські загарбники атакували з БпЛА трактор. Внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув 44-річний чоловік", - повідомив Прокудін.

Голова ОВА висловив співчуття рідним і близьким.

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