Російський безпілотник атакував трактор у Херсоні: є жертва
Київ • УНН
У Херсоні російські військові атакували трактор за допомогою безпілотника, скинувши вибухівку. Внаслідок атаки загинув 44-річний чоловік.
Армія рф у Херсоні атакувала трактор з безпілотника, загинув чоловік. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
"У Херсоні російські загарбники атакували з БпЛА трактор. Внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув 44-річний чоловік", - повідомив Прокудін.
Голова ОВА висловив співчуття рідним і близьким.
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