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Российский беспилотник атаковал трактор в Херсоне: есть жертва

Российский беспилотник атаковал трактор в Херсоне: есть жертва

Киев  •  УНН

 • 7358 просмотра

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В Херсоне российские военные атаковали трактор с помощью беспилотника, сбросив взрывчатку. В результате атаки погиб 44-летний мужчина.

Армия рф в Херсоне атаковала трактор с беспилотника, погиб человек. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

"В Херсоне российские захватчики атаковали с БПЛА трактор. В результате сброса взрывчатки с дрона погиб 44-летний мужчина", - сообщил Прокудин.

Председатель ОВА выразил соболезнования родным и близким.

На Херсонщине оккупанты сбросили шесть авиабомб на больницу, несколько медиков получили контузии26.01.25, 11:33 • 35616 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКриминал и ЧП
khersonХерсон

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