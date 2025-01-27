Российский беспилотник атаковал трактор в Херсоне: есть жертва
Киев • УНН
В Херсоне российские военные атаковали трактор с помощью беспилотника, сбросив взрывчатку. В результате атаки погиб 44-летний мужчина.
Армия рф в Херсоне атаковала трактор с беспилотника, погиб человек. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
"В Херсоне российские захватчики атаковали с БПЛА трактор. В результате сброса взрывчатки с дрона погиб 44-летний мужчина", - сообщил Прокудин.
Председатель ОВА выразил соболезнования родным и близким.
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