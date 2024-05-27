Російські війська просунулися на декількох напрямках – DeepState
Київ • УНН
Російські війська просунулися вперед біля кількох населених пунктів, включаючи Солодке, Новомихайлівку, Сокіл, Очеретине, Новоолександрівку, Часовий Яр, Берестове та зайняли Нетайлове, згідно з картою DeepState, хоча ця інформація не була підтверджена Збройними силами України.
Мапу DeepState оновлено. За останню добу аналітики зафіксували просування РФ біля низки населених пунктів. Про це повідомили у телеграмі проєкту, передає УНН.
Деталі
Ворог просунувся біля Солодкого, Новомихайлівки, Соколу, Очеретиного, Новоолександрівки, Часового Яру, в Берестовому та окупував Нетайлове.
Генштаб ЗСУ не підтверджував дану інформацію.
Переглянути карту можна за посиланням.
Окупаційні сили просунулися вперед Архангельського, Уманського та в Кліщіївці - DeepState25.05.24, 02:23 • 87830 переглядiв