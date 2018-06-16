Роналду повторив бомбардирський рекорд Пушкаша
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду забив 84 голи за збірну Португалії і наздогнав Ференца Пушкаша в списку кращих бомбардирів європейських національних команд, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Оформивши хет-трик в матчі чемпіонату світу-2018 проти Іспанії, який завершився внічию з рахунком 3:3, Роналду наздогнав Пушкаша і тепер ділить з ним звання кращого снайпера європейських збірних усіх часів.
У березні нападник “Реала” обійшов японця Кунісіге Камамото (80) і піднявся на третє місце в списку кращих бомбардирів планети в матчах за збірні. Тепер в цьому рейтингу він ділить другу позицію зі згаданим Пушкашем — попереду тільки іранець Алі Даеі (109).
Примітно, що Роналду забив в 57 матчах, і в 47-ми Португалія святкувала перемогу (5 нічиїх, 5 поразок). Також на рахунку голеодора 14 дублів, 5 хет-триків і 1 покер.