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Роналду повторив бомбардирський рекорд Пушкаша

Роналду повторив бомбардирський рекорд Пушкаша

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду забив 84 голи за збірну Португалії і наздогнав Ференца Пушкаша в списку кращих бомбардирів європейських національних команд, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Оформивши хет-трик в матчі чемпіонату світу-2018 проти Іспанії, який завершився внічию з рахунком 3:3, Роналду наздогнав Пушкаша і тепер ділить з ним звання кращого снайпера європейських збірних усіх часів.

У березні нападник “Реала” обійшов японця Кунісіге Камамото (80) і піднявся на третє місце в списку кращих бомбардирів планети в матчах за збірні. Тепер в цьому рейтингу він ділить другу позицію зі згаданим Пушкашем — попереду тільки іранець Алі Даеі (109).

Примітно, що Роналду забив в 57 матчах, і в 47-ми Португалія святкувала перемогу (5 нічиїх, 5 поразок). Також на рахунку голеодора 14 дублів, 5 хет-триків і 1 покер.

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