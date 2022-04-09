Романівський міст в Ірпені запрацює вже завтра - ОП

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"Все відбудуємо і вже відбудовуємо!!! Романівський міст в Ірпені запрацює вже завтра", - написав Єрмак.

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За словами голови ОП, зараз це тимчасовий, насипний міст, який дозволить рух, постачання гуманітарної допомоги та допоможе пришвидшити відновлення міста Ірпінь. Згодом міст буде відбудований повністю.

Влада працює ударними темпами, щоб відновити інфраструктуру постраждалих від російської агресії регіонів, резюмував Єрмак.

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